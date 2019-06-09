Парубий назвал оптимальные сроки для вступления Украины в ЕС

Спикер парламент озвучил конкретные сроки, когда у Украины появляется "окно возможностей"

Фото: rada.gov.ua.

Глава Верховной Рады считает, что Украина имеет большой шанс на вступление в Европейский Союз в 2025-2027 годах. Об этом он заявил во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве, в которой также принимал участие председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и маршалок Сената Польши Станислав Карчевский, сообщает пресс-служба ВР.

Спикер Рады объяснил, что в 2025 и 2027 годах Польша и Литва будут председательствовать в Совете ЕС.

"Мы определили, что, собственно, этот период – 2025 и 2027- это период больших шансов Украины на пути в ЕС. Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС (председательство поляков и литовцев – ред.) … Совместно с Польшей и Литвой мы приближаем тот день, когда Украина реально станет членом европейского сообщества", – отметил Парубий .

Пранцкетис, Парубий и Карчевский. Фото: ВР

Он также отметил, что между ними был подписан заключительный документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии "2025 и 2027" – стратегии плана Украины на пути к ЕС. Глава ВР добавил, что необходимо начать подготовку к этому уже сейчас на основе Стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литвы "Украина-2027".

Как сообщали новости "Сегодня", Украина, Литва и Польша решили создать совместный комитет по безопасности.

Кроме того, Станислав Карчевский пообещал, что Польша готова поделиться с Украиной опытом вступления в ЕС и НАТО. Поляки уже 20 лет в НАТО и 15 в Евросоюзе и считают, что Европа выиграет от членства Украины, заявил польский чиновник.

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