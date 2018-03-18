Президент в РФ будет нелегитимным: Киев указал на серьезную проблему для Кремля

Сегодня, 12:59

Результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, считает Беца

&quot;Путин нелегитимный&quot;. Фото: AFP
"Путин нелегитимный". Фото: AFP

Из-за проведения президентских выборов в оккупированном Крыму, их результаты не будут признаны миром, а значит и новый президент России будет нелегитимным. Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"18 марта – выборы без выбора. Результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", – заявила Беца.

По ее словам, победитель выборов будет нелегитимным президентом из-за крымского голосования.

"Незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность", – подчеркнула спикер ведомства.

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Напомним, несмотря на запросы российской стороны открыть участки на территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ граждан РФ, Киев принял неожиданное решение – россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, украинская сторона сослалась на агрессию со стороны РФ и на нежелание Москвы подчиниться законам Украины и требованиям соблюдать международное право и отказаться от проведения незаконных выборов в Крыму.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ разразились истерикой на решение украинской стороны и рассчитывают, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.
Россия, выборы, президент, Крым, Беца

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"Сегодня"

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