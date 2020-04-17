Президент Владимир Зеленский в студии "Свобода слова Савика Шустера": что нас ждет завтра?

В программе будут говорить о том, чего ожидать украинцам уже в связи с пандемией коронавируса

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня, 17 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить с президентом Владимиром Зеленским о том, чего ожидать украинцам уже в ближайшем будущем в связи с пандемией коронавируса.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, какие меры планируются в Украине на Пасху, и будет ли украинская власть продолжать карантин. Что будет с экономикой страны? На какую поддержку могут рассчитывать бизнес и люди, оставшиеся без работы?

Также будут говорить о том, как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион, кто был его куратором и какие планы он должен был реализовать на территории Украины.

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Гостями выпуска станут:

Владимир Зеленский , президент Украины;

Виталий Кличко , мэр Киева;

Андрей Садовый , мэр Львова;

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Вадим Бойченко , мэр Мариуполя;

Игорь Смешко , глава СБУ (2003-2005);

Геннадий Москаль , генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007);

Валентин Наливайченко , глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);

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Дмитрий Гордон , основатель интернет-издания "Гордон";

Юрий Бутусов , главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Александр Мартыненко , генеральный директор "Интерфакс-Украина"

и представители Украинской православной церкви, Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, в прошлом выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" речь шла о том, как страна очутилась на грани выживания .

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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