Президент Владимир Зеленский в студии "Свобода слова Савика Шустера": что нас ждет завтра?

Сегодня, 17 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить с президентом Владимиром Зеленским о том, чего ожидать украинцам уже в ближайшем будущем в связи с пандемией коронавируса.
В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, какие меры планируются в Украине на Пасху, и будет ли украинская власть продолжать карантин. Что будет с экономикой страны? На какую поддержку могут рассчитывать бизнес и люди, оставшиеся без работы?
Также будут говорить о том, как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион, кто был его куратором и какие планы он должен был реализовать на территории Украины.
Гостями выпуска станут:
Владимир Зеленский , президент Украины;
Виталий Кличко , мэр Киева;
Андрей Садовый , мэр Львова;
Вадим Бойченко , мэр Мариуполя;
Игорь Смешко , глава СБУ (2003-2005);
Геннадий Москаль , генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007);
Валентин Наливайченко , глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);
Дмитрий Гордон , основатель интернет-издания "Гордон";
Юрий Бутусов , главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Александр Мартыненко , генеральный директор "Интерфакс-Украина"
и представители Украинской православной церкви, Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, в прошлом выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" речь шла о том, как страна очутилась на грани выживания .
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк