Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Президент ввел Резникова в состав СНБО

20 марта, 02:16

Елена Кузьмич

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Президент Владимир Зеленский ввел вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича – вицепремьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – говорится в указе № 99/200 на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером

Реклама

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в персональный состав Совета национально безопасности и обороны, исключив из него чиновников уволенного правительства и ввел новых министров.

В тренде
Зеленский подписал важные законы по борьбе с коронавирусом

Так, указом №80/2020 в персональнй состав СНБО вводятся следующие лица:

  • Венедиктова Ирина – в.и.о. директора Государственного бюро расследований;
  • Кулеба Дмитрий – министра иностранных дел Украины;
  • Таран Андрей – министр обороны Украины;
  • Уманский Игорь – министра финансов Украины;
  • Шмыгаль Денис – премьер-министр Украины.

Также Зеленский утвердил в составе СНБО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко из-за смены его должности в Кабмине.

Этим же указом выведены из персонального состава СНБО экс-премьер Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и уволенный недавно с должности генпрокурора Руслан Рябошапка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

указ СНБО Владимир Зеленский

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляция
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляцияУкраина
В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседании
В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседанииПолитика
Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в Раду
Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в РадуПолитика
Ситуация крайне серьезная: глава Минздрава обратился к украинцам
Ситуация крайне серьезная: глава Минздрава обратился к украинцамПолитика
Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – ложь: новое обращение Владимира Зеленского (видео)
Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – ложь: новое обращение Владимира Зеленского (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...