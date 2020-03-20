Президент ввел Резникова в состав СНБО

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Президент Владимир Зеленский ввел вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича – вицепремьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – говорится в указе № 99/200 на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в персональный состав Совета национально безопасности и обороны, исключив из него чиновников уволенного правительства и ввел новых министров.

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Так, указом №80/2020 в персональнй состав СНБО вводятся следующие лица:

Венедиктова Ирина – в.и.о. директора Государственного бюро расследований;

Кулеба Дмитрий – министра иностранных дел Украины;

Таран Андрей – министр обороны Украины;

Уманский Игорь – министра финансов Украины;

Шмыгаль Денис – премьер-министр Украины.

Также Зеленский утвердил в составе СНБО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко из-за смены его должности в Кабмине.

Этим же указом выведены из персонального состава СНБО экс-премьер Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и уволенный недавно с должности генпрокурора Руслан Рябошапка.

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