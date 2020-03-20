Президент ввел Резникова в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в состав Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича – вицепремьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – говорится в указе № 99/200 на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в персональный состав Совета национально безопасности и обороны, исключив из него чиновников уволенного правительства и ввел новых министров.
Так, указом №80/2020 в персональнй состав СНБО вводятся следующие лица:
- Венедиктова Ирина – в.и.о. директора Государственного бюро расследований;
- Кулеба Дмитрий – министра иностранных дел Украины;
- Таран Андрей – министр обороны Украины;
- Уманский Игорь – министра финансов Украины;
- Шмыгаль Денис – премьер-министр Украины.
Также Зеленский утвердил в составе СНБО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко из-за смены его должности в Кабмине.
Этим же указом выведены из персонального состава СНБО экс-премьер Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и уволенный недавно с должности генпрокурора Руслан Рябошапка.
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