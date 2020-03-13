Заседание СНБО по коронавирусу: онлайн-трансляция брифинга

После выездного заседания Кабинета министров, где присутствовал и президент Украины, Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национально безопасности и обороны. Сейчас по его итогам на брифинге выступят перед журналистами секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко.

Накануне Владимир Зеленский рассказал, что на заседании СНБО будет решаться вопрос закрытия границ, чтобы предотвратить распространение опасного вируса в нашей стране. Также ограничения на авиасообщения и другие меры.

"Состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства. Вопрос коронавируса очень актуален. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран. Будет обсуждено обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек – речь и о масках, и экспресс-тестах. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать – это война и здоровье людей. В некоторых аптеках цена тестов превышает 10 тыс. грн. Поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителями и поставщиками относительно спекулятивных цен", – сказал Зеленский.

Напомним, в Украине уже подтвердили три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. На днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

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