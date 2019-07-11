Старые вопросы зазвучат по-новому: чего ждать от визита Зеленского в США

Эксперт считает, что глава украинского государства расширит список традиционно обсуждаемых со США тем

Фото: president.gov.ua

Визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки стоит ожидать уже в ближайшее время.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По словам эксперта-международника, на сегодняшний день ни у Киева, ни у Вашингтона нет причин для затягивания или откладывания этой поездки.

"Через МИД будут уточняться даты, которые будут приемлемы для обеих сторон. Часто это бывает сложно сделать, потому что у президентов графики расписаны на месяцы вперед. Но я не вижу причин затягивать. В принципе, между Украиной и США наблюдается восходящая тенденция в отношениях. Страны становятся ближе. Украина нуждается в США. И у США нет причин тянуть с такой встречей, чтобы принять президента Зеленского", – говорит Яременко.

Как считает эксперт, визит Зеленского в США должен быть довольно насыщенным и продуктивным. Помимо традиционных вопросов, во время пребывания в Вашингтоне украинский лидер может сделать акцент на вопросах диджитализации и борьбы с коррупцией в Украине.

"Я думаю, что президентство Зеленского немного расширяет повестку дня. Ведь для него будет очень важно говорить о традиционных вопросах, а именно о продолжении санкций (против России. – Ред.), расширении военной помощи. Но, кроме этого, повестка дня расширится за счет вопросов диджитализации, борьбы с коррупцией. Я думаю, при Зеленском это зазвучит по-новому", – считает эксперт-международник.

Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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