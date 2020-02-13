Приехал, а тут город-сад: Зеленский поручил создать поселок для переселенцев из Крыма

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать для переселенцев из Крыма "город-сад" в Херсонской области, на пункте пропуска "Чонгар".

Как сообщили в Офисе главы государства, об этом шла речь во время его встречи с постоянным представителем президента в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой.

В частности, Зеленский попросил сообщить о том, какую помощь он может им предоставить, а также отметил, что хотел бы получать информацию о ситуации в Крыму непосредственно от людей, которые там находятся.

"Если не своими глазами, то глазами людей, живущих в Крыму. Чтобы они давали нам информацию, и чтобы мы могли через вас ее получать", - сказал президент.

Реклама

Кроме того, глава государства заявил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции.

"С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", - подчеркнул глава государства.

Также, по его словам, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" будет создан "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения админграницы, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".

В тренде От Богдана до Хоменко: кто возглавлял Администрации президента до Ермака

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - отметил Зеленский и призвал Кориневича продвигать этот проект.

Президент также акцентировал внимание на важности реализации программы, упрощающей обучение детей с оккупированных территорий в украинских вузах: "Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности вступить в любой вуз".

Напомним, ранее Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины.

Ранее Владимир Зеленский называл самым неприятным моментом на посту президентаочень сложную работу с большой ответственностью.

Кроме того, как уже сообщалось, Офис главы государства опубликовал видео, как проходит обычный рабочий день президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама