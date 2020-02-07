Приехал на "Мазератти": как встречали Зеленского в Риме (видео)

Глава украинского государства прибыл в Италию с двухдневным визитом

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Президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Италию и уже проводит переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

Глава украинского государства приехал ко дворцу Киджи на шикарном "Мазератти". Его встречал премьер-министр Италии Джузеппе Конте традиционно с красной дорожкой, почетным караулом и под гимны Украины и Италии.

Президент и премьер-министр провели смотр строя почетного караула. Также состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Итальянской Республики, после чего Зеленский и Конте удалились на переговоры.

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Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский уже встречался с премьером Италии. Это произошло в сентябре 2019 года на полях Генеральной ассамблеи ООН. Среди прочего обсуждался вопрос санкций против России.

А в начале июля премьер Италии Конте после переговоров с Путиным высказался о Зеленском и Украине. Избрание Зеленского президентом Украины, по его мнению, дает шанс для урегулирования на Донбассе.

Недавно в Киев прилетал госсекретарь США Майк Помпео, который встречался с Зеленским. Подробней смотрите в сюжете:

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