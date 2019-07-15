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Приговор нацгвардейцу Маркиву позорный и несправедливый – Аваков

15 июля, 22:03

Министр внутренних дел высказал свою позицию во время встречи с послом Италии


Позорным и несправедливым назвал Арсен Аваков решение итальянского суда, приговорившего Виталия Маркива до 24 лет тюрьмы.

Нацгвардейца признали причастным к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли под Славянском в мае 2014 году.

На встрече с послом Италии министр внутренних дел Украины подчеркнул, что такой приговор вредит отношениям стран. Арсен Аваков требует сделать четкие шаги в решении этого вопроса. И уже договорился продолжить совместные консультации по этому поводу.

Виталия Маркива задержали два года назад. По версии итальянских прокуроров, нацгвардеец, находясь на горе Карачун, передал командованию данные о местонахождении итальянского журналиста и его русского переводчика. Начался минометный обстрел, во время которого Роккелли погиб.

В свою очередь в украинском МВД настаивают: Маркив не имел личных мотивов убивать итальянского журналиста, боец ​​тогда был в нескольких километрах от места обстрела и на вооружении его подразделения не было минометов.

Напомним, суд итальянского города Павия вынес решение по делу служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.


Прокурор требовал для украинца 17 лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивала на его невиновности и просила освободить Маркива.


Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. 

Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку.

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