Нацгвардейца Маркива в Италии могут посадить на 17 лет
Стало известно, какое наказание требует для украинского военнослужащего обвинение
Итальянская прокуратура попросила судью по делу об убийстве на Донбассе гражданина этой страны серьезно наказать подозреваемого в причастности к случившемуся служащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
По данным местной прессы, во время очередного судебного заседания в городе Павия, одно из которых ранее посещал и глава МВД Украины Арсен Аваков, обвинение потребовало признать украинского военнослужащего виновным в гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли и приговорить его к 17 годам лишения свободы.
Окончательный вердикт первичной судебной инстанции должен быть объявлен 12 июля.
Стоит отметить, что прокурор также направил запрос о передаче под суд еще одного гражданина Украины – командира Маркива в Нацгвардии.
Напомним, что Маркив находится под арестом в Италии с 30 июня 2017 года, когда его задержали во время визита в эту страну к матери. Нацгвардеец отрицает свою причастность к гибели репортера.
Напомним, что ранее родственники Андреа Рокелли потребовали от Украины компенсировать им полмиллиона евро.
Мы также писали о том, что на одном из прошлых заседаний в качестве свидетелей защиты выступили и.о. командующего Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан и четыре сослуживца подсудимого.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Нацгвардейца Маркива в Италии могут посадить на 17 лет". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело Маркива в Италии: Аваков обратился к Риму
Министр призывает итальянскую сторону обеспечить объективный судебный процесс
Суд над нацгвардейцем в Италии: мать украинца рассказала об абсурдности обвинений
Женщина подчеркнула, что невозможно убить человека из автомата Калашникова на расстоянии 2 тысяч метров
Посол назвал даты суда над украинским нацгвардейцем в Италии
Назначены даты пяти судебных заседаний по делу "убийства" итальянского корреспондента Андреа Роккелли украинцем Виталием Маркивым в 2014 году
Суд над нацгвардейцем в Италии перенесли еще на 2,5 месяца
Второе заседание по делу об убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли на Донбассе 4 года назад начнут не раньше декабря