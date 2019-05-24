Нацгвардейца Маркива в Италии могут посадить на 17 лет

Стало известно, какое наказание требует для украинского военнослужащего обвинение

Виталий Маркив. Фото: twitter.com/AvakovArsen.

Итальянская прокуратура попросила судью по делу об убийстве на Донбассе гражданина этой страны серьезно наказать подозреваемого в причастности к случившемуся служащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

По данным местной прессы, во время очередного судебного заседания в городе Павия, одно из которых ранее посещал и глава МВД Украины Арсен Аваков, обвинение потребовало признать украинского военнослужащего виновным в гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли и приговорить его к 17 годам лишения свободы.

Окончательный вердикт первичной судебной инстанции должен быть объявлен 12 июля.

Стоит отметить, что прокурор также направил запрос о передаче под суд еще одного гражданина Украины – командира Маркива в Нацгвардии.

Напомним, что Маркив находится под арестом в Италии с 30 июня 2017 года, когда его задержали во время визита в эту страну к матери. Нацгвардеец отрицает свою причастность к гибели репортера.

Напомним, что ранее родственники Андреа Рокелли потребовали от Украины компенсировать им полмиллиона евро.

Мы также писали о том, что на одном из прошлых заседаний в качестве свидетелей защиты выступили и.о. командующего Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан и четыре сослуживца подсудимого.

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