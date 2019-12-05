Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Прикрывался газетой: на "кнопкодавстве" поймали десятого нардепа (видео)

5 декабря, 12:15

Депутат "кнопкодавил" в Раде прошлого созыва - и продолжил традицию в новой

Фото: "Чесно"

Фото: "Чесно"

Народный депутат-мажоритарщик Роберт Горват, который "кнопкодавил" в Верховной Раде прошлого созыва, попался на неперсональном голосовании уже в новой Раде. Руку он прикрыл газетой, но журналисты все равно заметили нарушение.

Видео опубликовал Рух "Чесно". Это произошло 4 декабря.

Хорват нажал "воздержался" за себя и за своего соседа при рассмотрении во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам (№2045-1).

Реклама

"Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил другого закарпатского внефракционного мажоритарщика – Валерия Лунченко", – пишет "Чесно". Согласно результатам голосования по поправке №20, и Хорват, и Лунченко воздержались.

В тренде
Лукашенко жестко ответил кремлевским СМИ: Беларусь никогда не войдет в состав России

Хорват – десятый нардеп, которого поймали на "кнопкодавстве" в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте "Честно" зафиксировал четыре факта нарушения этим депутатом процедуры голосования.

Интересно, что 14 ноября 2019 года кто-то из депутатов проголосовал за самого Горвата, которого не было в зале. Журналисты подозревают, что это мог быть Лунченко или же еще один мажоритарщик – Василий Петевка.

Напомним, в октябре Верховная Рада поддержала наказание для кнопкодавов. А недавно на кнопкодавстве поймали нардепа Василия Нимченко, который являлся соавтором одного из законопроектов об уголовной ответственности депутатов за нарушение процедуры личного голосования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада депутаты кнопкодавство

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"Политика
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед "нормандской" встречейПолитика
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на Донбассе
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на ДонбассеПолитика
Путин обсудил с главой Еврокомиссии
Путин обсудил с главой Еврокомиссии "нормандские" переговоры по УкраинеПолитика
Вступление Украины в НАТО: Столтенберг сделал важное заявление
Вступление Украины в НАТО: Столтенберг сделал важное заявлениеПолитика
Стефанчук вернул компенсацию за аренду квартиры тещи: названа сумма
Стефанчук вернул компенсацию за аренду квартиры тещи: названа суммаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...