Прикрывался газетой: на "кнопкодавстве" поймали десятого нардепа (видео)

Депутат "кнопкодавил" в Раде прошлого созыва - и продолжил традицию в новой

Фото: "Чесно"

Народный депутат-мажоритарщик Роберт Горват, который "кнопкодавил" в Верховной Раде прошлого созыва, попался на неперсональном голосовании уже в новой Раде. Руку он прикрыл газетой, но журналисты все равно заметили нарушение.

Видео опубликовал Рух "Чесно". Это произошло 4 декабря.

Хорват нажал "воздержался" за себя и за своего соседа при рассмотрении во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам (№2045-1).

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"Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил другого закарпатского внефракционного мажоритарщика – Валерия Лунченко", – пишет "Чесно". Согласно результатам голосования по поправке №20, и Хорват, и Лунченко воздержались.

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Хорват – десятый нардеп, которого поймали на "кнопкодавстве" в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте "Честно" зафиксировал четыре факта нарушения этим депутатом процедуры голосования.

Интересно, что 14 ноября 2019 года кто-то из депутатов проголосовал за самого Горвата, которого не было в зале. Журналисты подозревают, что это мог быть Лунченко или же еще один мажоритарщик – Василий Петевка.

Напомним, в октябре Верховная Рада поддержала наказание для кнопкодавов. А недавно на кнопкодавстве поймали нардепа Василия Нимченко, который являлся соавтором одного из законопроектов об уголовной ответственности депутатов за нарушение процедуры личного голосования.

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