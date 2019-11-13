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Автор законопроекта о наказании за кнопкодавство погорел на голосовании "за себя и того парня": видео

13 ноября, 04:30

Василий Нимченко участвовал в написании законопроекта о кнопкодавах № 1127

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Верховной Раде IX созыва зафиксирован очередной факт неперсонального голосования. На кнопкодавстве поймали нардепа Василия Нимченко, который являлся соавтором одного из законопроектов об уголовной ответственности депутатов за нарушение процедуры личного голосования.

Нардеп кнопкодавил на утреннем пленарном заседании 12 ноября во время голосования за законопроект нардепов от "Слуги народа" по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299) за основу, сообщает движение "Честно".

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Судя по табло, Василий Нимченко нажал на две кнопки "за". На схеме рассадки место слева от депутата-кнопкодава не закреплено ни за одним нардепом, а по правую руку от Нимченко сидит Тарас Козак.

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Фото: kmu.gov.ua

Для Нимченко это уже не первое кнопкодавства, сообщает движение. Нардеп как минимум раз нарушил процедуру личного голосования в Раде VIII созыва. А в текущем созыве он был соавтором проекта закона об уголовной ответственности народных депутатов за кнопкодавство №1127.

Ранее сообщалось, что в Раде IX созыва первым "кнопкодавом" от "Слуги народа" был Сергей Литвиненко.

После чего по его стопам пошла народная избранница от президентской партииЕлена Копанчук.

Кроме того, в парламенте нового созыва на кнопкодавстве попался нефракционный Александр Ковалев, который нажал за другого нардепа кнопку, во время принятия законопроекта об импичменте президента.

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