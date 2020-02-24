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Примирение Киева и Москвы: в России резко восприняли слова Трампа

24 февраля, 17:26

Российские политики не воспринимают всерьез слова американского президента

В России резко восприняли слова президента США Дональда Трампа, который захотел примирения России и Украины.

Так, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий хочет, чтобы Вашингтон сначала отказался считать Россию агрессором.

"Заявление Трампа о желании примирения России и Украины – скорее очередная "хорошая мина" перед журналистами. Слова президента США не раз расходились с делами. Вашингтон должен прекратить поддерживать миф об агрессии Москвы и подталкивать Киев к "торговле русофобией", – написал он.

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В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что слова американского президента не стоит воспринимать всерьез.

"Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого – оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствии действий слова мало что значат. Заявления Трампа – лучший пример", – отметил политик.

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Как сообщали новости "Сегодня", в беседе с журналистами на лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях, на что Трамп заявил, что хочет примирения между Россией и Украиной.

Отметим, что в Украине уже не первый год говорят, что мир между странами если и возможен, то только после прекращения российской агрессии и освобождения оккупированных территорий. Плюс к этому добавляются требования Киева по ряду судебных исков. И только после этого можно говорить о восстановлении отношений.

На днях президент РФ Владимир Путин рассказал, сможет ли договориться с Зеленским об урегулировании российско-украинского кризиса.

Смотрите также смешной ролик, в котором Трампа изобразили в образе главного героя индийского фильма:

Видео: twitter.com/Solmemes1

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Россия США Дональд Трамп Леонид Слуцкий Алексей Пушков

Источник: Сегодня

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