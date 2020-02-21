Путин рассказал, сможет ли договориться с Зеленским

Президент России Владимир Путин считает, что есть шанс договориться и найти компромисс по Украине на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Журналист спросил его, есть ли вероятность договориться с Зеленским о мире и дружбе между Украиной и Россией, на что он ответил: "Надежда умирает последней, есть".

В то же время российский лидер выразил недовольство, что Киев хочет изменить Минские соглашения, что усложняет переговорный процесс по Донбассу.

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"Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа (где в декабре была встреча "Нормандской четверки" – ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами, смогли сейчас договориться по газу", – заявил Путин.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 февраля Зеленский переговорил с Путиным по телефону. Позже президент Украины уточнил, что обсуждал с российским коллегой состояние выполнения того, о чем договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже, – подготовка законодательных актов и возвращение пленных, прекращение огня. При этом Путин задал Зеленскому циничный вопрос, "намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности". И это при том, что сама Россия их не выполняет.

Позже Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным: "Мы проговаривали состояние выполнения того, о чем мы говорили в "Нормандии", – подготовка законодательных актов и возвращение наших пленных, и прекращение огня. Об этом мы говорили. Это и есть частично вопросы "Минска".

Отметим, что в последнее время в Украине и России заговорили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки" в Берлине, которая запланирована на апрель. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак не исключил возможность встречи Зеленского с Путиным еще до "нормандского саммита". А вот недавно сам Владимир Зеленский указал на важный момент встречи с Путиным. Он убежден, что после первого их рандеву российский лидер понял, что от него хочет украинский народ.

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