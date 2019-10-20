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Пришел из бизнеса: что известно о новом губернаторе Киевской области

20 октября, 18:13

Глава ОГА занимался коммерческой недвижимостью и девелопментом в Харькове

Алексей Чернышов / Википедия

Алексей Чернышов / Википедия

Алексей Чернышов, которого Кабмин назначил новым главой Киевской облгосадминистрации , пришел на государственную службу из бизнеса.

О 42-летнем Чернышове известно, что он родился и вырос в Харькове, там же получил высшее образование в гуманитарном университете "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия". С 1996 по 2002 год — по специальности "Правоведение" учился в Национальном юруниверситете им. Ярослава Мудрого.

В 1998 году Чернышов продолжил карьеру в инновационной IT-отрасли, в компании Telesens, которая разрабатывала системные программные продукты для телекоммуникационного бизнеса как дочерняя структура немецкого "Telesens AG. В 2002 году совместно с партнерами выкупил украинскую часть группы, которая стала самостоятельной компанией.

В начале 2000-х Чернышов занялся коммерческой недвижимостью и девелопментом в Харькове, начал сотрудничество с концерном АВЭК, с ноября 2005-го стал президентом концерна. С 2008 по 2013 был главой наблюдательного совета концерна и группы "АВЭК".

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В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development и занялся масштабными проектами в сфере коммерческой недвижимости.

В 2013 году масштабным инфраструктурным проектом Чернышова стала "Киевская Бизнес Гавань".

В 2014 году Чернышов основал инвестиционную компанию "VI2 Partners" с офисами в Киеве и Вене. Основные направления — прямые инвестиции, формирование и управление портфелем активов, инвестиционный банкинг — слияния и поглощения, привлечение капитала, реструктуризация задолженности.

В тренде
Пришел из бизнеса: что известно о новом губернаторе Киевской области
Алексей Чернышов / Википедия

В 2017-м компания Чернышова "VI2 Partners" приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора Auchan Group. Сумма сделки не разглашается.

В ноябре 2017 года Чернышов стал главой наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости URE Club — профессионального сообщества, объединяющего локальных и международных экспертов и практиков рынка недвижимости Украины и способствующего привлечению инвестиций.

О семье губернатора известно, что его супруга — Светлана Чернышова — доцент Киевского национального университета им. Т.Шевченко. Воспитывает двух сыновей (г.р. 2006 и 2014).

Напомним, что бывший губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке сегодня, 20 октября.

Он заявил, что на его должность "будет новый человек". "Следите за новостями. Не стану комментировать. Но причина есть!", – заявил опальный чиновник

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губернатор киевская область Алексей Чернышов

Источник: Сегодня

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