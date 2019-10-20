Киевский губернатор о своей отставке: Причина есть

Михаил Бно-Айриян считает, что на его место придет новый человек

Михаил Бно-Айриян / Фото: Facebook

На должность нового главы Киевской областной госадминистрации уже есть кандидатура. Об этом заявил подавший сегодня заявление об отставке губернатор Михаил Бно-Айриян .

"Там, по идее, будет новый человек, но я не знаю. Следите за новостями. Не стану комментировать. Но причина есть!", – заявил он в лаконичном комментарии KV.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не удовлетворил заявление губернатора.

Реклама

Напомним, чиновник опубликовал свое заявление в Facebook и процитировал роман "Сад Гефсиманский" Андрея Чумака:

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил Бно-Айрияна на пост главы Киевской ОГА 10 июля, подписав соответствующий указ во время визита в Бориспольский горсовет, назвав нового губернатора "новым человеком, профессиональным специалист,ом настоящим менеджером".

Это не первая громкая отставка в высших эшелонах власти Украины. Три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

Как заявил позже Данилюк о причинах отставки: ПриватБанк стал последней каплей.

Новость дополняется

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама