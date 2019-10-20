В Кабмине назвали имя нового киевского губернатора

Алексей Чернышов / Википедия

Новым главой Киевской облгосадминистрации станет 42-летний Алексей Чернышов. Такое решение сегодня было принято на заседании Кабинета министров, сообщает Урядовый портал.

О Чернышове известно, что он – бизнесмен и инвестор родом из Харькова. В 2017 году компания Чернышова "VI2 Partners" приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора Auchan Group "Ашан Украина".

Он также является главой набсовета Украинского клуба недвижимости URE Club — профессионального сообщества, объединяющего локальных и международных экспертов и практиков рынка недвижимости Украины и способствующего привлечению инвестиций.

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Напомним, что уже бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал сегодня заявление об отставке, заявив, что причина есть.

Также напомним, что чиновник опубликовал свое заявление в Facebook и процитировал роман "Сад Гефсиманский" Андрея Чумака: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил Бно-Айрияна на пост главы Киевской ОГА 10 июля, подписав соответствующий указ во время визита в Бориспольский горсовет, назвав нового губернатора "новым человеком, профессиональным специалист,ом настоящим менеджером".

Это не первая громкая отставка в высших эшелонах власти Украины. Три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

Как заявил позже Данилюк о причинах отставки: ПриватБанк стал последней каплей.

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