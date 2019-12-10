Пристайко назвал четыре главных достижения Киева на "нормандских переговорах"

Между Зеленским и Путиным были достаточно сложные переговоры, никто не хотел уступать

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который присутствовал на саммите "Нормандской четверки" в Париже, подвел итоги переговоров и перечислил главные достижения. Об этом он написал в Twitter.

Украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено – Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

"Первое – полное бессрочное прекращение огня до конца 2019 года. Контроль Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ по расширенному мандату. Ожидаем ее работы 24/7. Второе – взаимное освобождение удерживаемых лиц "всех на всех" до 31 декабря. Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций. Третье – дальнейшее разведение войск еще на трех участках. Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина. Четвертое – местные выборы только по украинскому законодательству и согласно с высокими стандартами ОБСЕ. Наша позиция по контролю над границей неизменна. Постепенно двигаться в эту сторону. Следующая встреча – через четыре месяца", – написал Пристайко.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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