Пристайко о задержании Мельничука: Россия напрямую обратилась к Греции

Россияне не в первый раз действуют подобным образом, отметил министр

Для задержания экс-нардепа и бывшего комбата "Айдара" Сергея Мельничука Россия на двухстороннем уровне решила этот вопрос с Грецией, что позволило скрыть его карточку в Интерполе от Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, Украина не смогла увидеть запрос россиян по Мельничуку в Интерпол, поскольку это было осуществлено через двусторонние каналы РФ и Греции.

"Согласно последней информации, это задержание произошло путем сообщения Российской Федерацией на двустороннем уровне. Из-за того, что оно было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола, мы не могли предупредить этого украинского гражданина о том, что его фамилия находится в этом списке. И это специально Российской Федерацией так делается, чтобы не дать возможности украинской власти сообщить. Это уже не первый случай", – сказал Пристайко.

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Министр добавил, что украинский консул в Греции занимается вопрос Мельничука и выясняет обстоятельства дела.

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Напомним, сам бывший политик записал видео прямо из полицейского участка в Греции. Он сообщил, что вместе с ним была его беременная жена и маленький ребенок. Позже в МИД Украины подтвердили задержание бывшего политика и ветерана АТО. В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, как Россия "спрятала" Мельничука в базе Интерпола.

В 2016 году Донецкий городской суд Ростовской области вынес приговор Надежде Савченко (на тот момент военнослужащей ВСУ) в якобы убийстве двух российских журналистов под Луганском в 2014 году. В этом же приговоре российский суд назвал "организатора" убийства журналистов на Донбассе – оккупанты заподозрили именно Мельничука.

Сергей Мельничук был депутатом VIII созыва. Избирался в Верховную Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, но позже был исключен из фракции, после чего вступил в группу "Воля народа". В марте 2017 года заявил о выходе из парламентской коалиции.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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