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Пристайко объяснил массовую замену послов Украины в 12 странах

16 июля, 14:55

Дипломат также рассказал, будут ли изменения с временным поверенным Украины в России

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.

Президент Владимир Зеленский решил заменить 12 послов в связи с тем, что их срок пребывания на данной должности давно истек. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

По его словам, вместо уволенных послов будут назначены и новые люди, и уже проверенные дипломаты.

"На сегодня принято решение по 12 послам. Большинство из них находятся значительно больший срок, чем традиционный срок для украинской дипломатии – в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше. Некоторые были назначены не только предыдущим президентом, а несколько ротаций президентов до того. Происходит плановое замещение руководителей иностранных миссий", – сказал Пристайко и добавил, что заменят дипломатов в странах Африки, Азии и Европы.

Он добавил, что в России посольство остается в том статусе, в котором оно есть, и им будет руководить нынешний временный поверенный.

Отметим, что самого Пристайко Зеленский никак не может сделать главой министерства иностранных дел. В Раду уже поданы представления на увольнения нынешнего министра и назначение Пристайко на его должность. Однако на днях Рада отказалась уволить главу МИД Павла Климкина и он остается в должности.

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Тег увольнение, послы, Пристайко

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