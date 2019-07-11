Рада снова отказалась уволить Климкина

Народные депутаты провалили вторую попытку и не поддержали инициативу президента Владимира Зеленского

Фото: Facebook

Верховная Рада не поддержала президентское представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. Соответствующий проект постановления №10381 поддержал только 161 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отметим, что на его должность президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Вадима Пристайко, который в украинском МИДе работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. Сейчас он постоянный представитель Украины в НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. Позже в Раде прокомментировали голосование за отставку Климкина и назначение Пристайко.

В свою очередь сам Климкин попросил депутатов поддержать его отставку: "Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее".

Также Климкин заявлял, что уходит в "политический отпуск" и пришло время строить настоящую политическую команду. Подробней о его планах смотрите на видео:

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