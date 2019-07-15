Зеленский решил заменить 12 послов

В частности, посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский снова изменил состав СНБО. В Совет Национальной безопасности и обороны он своим указом №520/2019 включил новых членов.

Кроме того, исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление на увольнение, как того требовал ранее президент Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.

Его поручение появилось после визита в Закарпатскую область.

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