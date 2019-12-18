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Украинцам запретили въезд в Россию по внутренним паспортам

18 декабря, 11:58

В 2020 году попасть в Россию можно будет только по загранпаспорту

/ Фото: AFP

В 2020 году украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта", - написал он 18 декабря.

По словам премьера, таким образом должно уменьшиться время прохождения пограничного контроля, поскольку данные загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

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Гончарук уточнил, что нововведения коснутся только тех украинских граждан, которые выезжают в Россию. При въезде украинцев из России им будет достаточно предъявить на границе внутренний паспорт либо свидетельство о рождении.

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Напомним, ранее в этом году в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские пограничники стали без объяснений отказывать украинцам во въезде на территорию РФ. На этом фоне украинские пограничники попросили по возможности воздержаться от поездок в РФ, "поскольку, кроме необоснованных возвратов, не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".

Кроме того, адвокат Дмитрий Динзе сообщал, что 35 украинцев – военнопленных моряков и политзаключенных, которых недавно освободили из российского плена, не смогут въехать на территорию России.

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Источник: Сегодня

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