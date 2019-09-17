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Пристайко объяснил суть условной "формулы Зеленского" для прекращения войны

17 сентября, 01:00

По словам Пристайко, условная "формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе в строк до года

/ Фото: Офис Президента Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обьяснил, в чем заключается условная "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа", – заметил Пристайко.

В эту "формулу", например, входить возвращение "всех наших парней и девушек".

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"Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками… Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", – заметил он.

Пристайко добавил, что условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится, реализовав различные меры, решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".

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"На всё про всё у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", – резюмировал глава МИД Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные Минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения, вывода российских войск с территории Украины и должны проходить по украинским законам.

Отметим, Зеленский ранее заявил, что навстрече в "нормандском формате" намерен добиться решения окончательного обмена пленными, разведения войск по всей линии фронта и вывода оккупационных сил с Донбасса.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера", как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР. Как сообщали новости "Сегодня", бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина.

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Донбасс Зеленский формула Пристайко война в Украине

Источник: Интерфакс-Украина

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