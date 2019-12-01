Пристайко отправится в Лондон на саммит НАТО: что будет обсуждать

Украинский министр поговорит о растущей российской угрозе в Черном и Балтийском морях

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Вадим Пристайко представит Украину на конференции "NATO Engages" в Лондоне, которая состоится в рамках встречи лидеров стран и правительств членов альянса. Об этом говорится в повестке дня саммита.

Украинский министр выступит спикером панели "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО".

Так, в альянсе отечают, что вдоль их восточной границы Балтийский и Черноморский регионы представляют две потенциальные горячие точки из-за действий России, поскольку оба региона сталкиваются с растущим российским присутствием и действиями, которые ставят под сомнение способность НАТО защищать там различные политические, экономические интересы и безопасность. За последние пять лет НАТО осознала проблемы и предприняла значительные шаги для усиления защиты и сдерживания. Большая часть этих усилий была сосредоточена на регионе Балтийского моря, где стратегия и планы НАТО намного яснее. Но в Черном море, где игроки более разнообразны, а задачи более сложны, у альянса есть больше работы. Как Североатлантический союз должен думать о будущем этих двух ключевых регионов, обсудят в Лондоне.

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Отметим, что в этой же дискуссии помимо Пристайко примут участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и министр обороны Эстонии Юри Луик.

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Как сообщали новости "Сегодня", НАТО проведет важную встречу в Лондоне 3-4 декабря. Лидеры стран альянса соберутся, чтобы обсудить общую позицию относительно агрессии Кремля.

Кроме того, как заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, на саммите НАТО обсудят войну на Донбассе и "нормандские" переговоры, которые должны будут состояться спустя несколько дней – 9 декабря.

Напомним, в конце октября, в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО. Подробней смотрите в сюжете:

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