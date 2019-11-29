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Войну на Донбассе и "нормандские переговоры" обсудят на саммите НАТО

29 ноября, 15:06

Мирное регулирование в Украине станет одной из тем встречи лидеров Североатлантического альянса 3-4 декабря

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Одной из тем саммита лидеров стран членов Североатлантического альянса, который состоится 3-4 декабря в Лондоне, будет ситуация в Украине и предстоящие "нормандские переговоры".

Об этом в преддверии важной встречи НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я убежден, что ситуация на Украине и усилия по выполнению Минских соглашений будут частью дискуссий в Лондоне. Мы приветствуем усилия стран "нормандского формата" в поиске путей достижения прогресса [в мирном урегулировании]", — сказал он журналистам в Брюсселе 29 ноября.

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Напомним, что лидеры Нормандской четверки – Украины, России, Франции и Германии – согласовали дату первых за несколько лет четырехсторонних переговоров. Встреча состоится 9 декабря в Париже.

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Мы также сообщали, что в конце октября, в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

Кроме того, выступая в Верховной Раде, генсек НАТО заявил, что ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в Североатлантический альянс.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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НАТО саммит Нормандская четверка война на Донбассе война в Украине Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

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