Единство против России: НАТО проведет важную встречу в Лондоне

В декабре лидеры стран альянса соберутся, чтобы обсудить общую позицию по агрессии Кремля

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

В британской столице состоится встреча глав государств и правительств стран-членов НАТО, главной темой которой станет выработка единого подхода Альянса относительно дестабилизирующей деятельности России.

Об этом 25 ноября сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уточнив, что встреча состоится 3-4 декабря.

"Мы согласны, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир. Они посылают четкий сигнал обязательства НАТО перед Балтийским регионом в связи с наращиванием российского присутствия и тенденцией дестабилизирующих действий. Мы обсудим наше единство, единый подход в отношении России на встрече лидеров НАТО в Лондоне на следующей неделе", – заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Брюсселе.

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Стоит отметить, что 20 ноября в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран-членов НАТО.

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Напомним, что в конце октября в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

Также ранее Столтенберг предупредил Россию, что, если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс.

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