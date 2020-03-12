Пристайко ответил на скандальное заявление Сивохо по вступлению Украины в НАТО

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что наличие военного конфликта на нашей территории не является преградой для вступления Украины в НАТО. Так он прокомментировал высказывания советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо.

Он назвал главные критерии, по которым оценивают Украину партнеры из Альянса.

"Пора избавиться от мифов, навязанных нам. В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом. Политическое решение по вступлению Украины будет зависеть от нашего развития – реформ, обеспечения демократии и верховенства права", – написал Пристайко в Twitter.

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Отметим, что в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Сивохо сетовал на медленный темп движения Украины к НАТО. Более того, он назвал военную агрессию России против Украины "внутренним конфликтом".

"Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", – говорил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 марта президент Украины представил министра обороны Андрея Тарана. Среди приоритетов он называл укрепление армии современным вооружением и отмечал, что нужно давать такой отпор, чтоб у агрессора пропало желание воевать. В то же время Таран считает, что в ближайшее время украинская армия полностью не сможет достичь стандартов НАТО, поэтому нужно сконцентрироваться на более реальной цели – максимальном обеспечении способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса.

Видео: president.gov.ua

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