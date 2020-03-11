Министр обороны: Нужно давать такой отпор, чтоб у агрессора пропало желание воевать

Министр обороны Андрей Таран рассказал о своих приоритетах на должности главы ведомства и указал на главную цель в приведении армии к стандартам НАТО.

Главной целью своей работы он видит обеспечение высокой обороноспособности Украины, способность ВСУ давать адекватный ответ врагу.

"Такой отпор, чтобы у агрессора пропадало даже желание испытывать мощь наших бойцов. Я сегодня выразил слова благодарности тем бойцам, который заставили умолкнуть ПТРК (боевой расчет противотанкового ракетного комплекса боевиков – ред.), который подло вчера совершил выстрел по нашему автомобилю, снова погибли наши люди. Поэтому я считаю, что армия должна быть хорошо вооружена. Этот вопрос, к сожалению, на данный момент является проблемным", – сказал Таран.

Министр отметил, что ВСУ требует технологическая модернизация, переход на современные системы вооружений с использованием инновационных технологий. Также необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемные закупки "для латания старых дырок". Он отметил, что все же основу любой армии составляют люди.

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"Я бы хотел повернуть все Министерство обороны лицом к военнослужащим. У нас уже есть много настоящих профессионалов военного дела – от солдата до генерала на всех уровнях. Но необходимо, чтобы у нас вся армия стала профессиональной", – подчеркнул глава ведомства и добавил важность усиления социально защиты военных.

В то же время Таран считает, что в ближайшее время украинская армия полностью не сможет достичь стандартов НАТО, поэтому нужно сконцентрироваться на более реальной цели – максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами альянса.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский представил министра обороны. Он озвучил главные требования от нового руководителя оборонного ведомства и отметил, что в первую очередь нужно ориентироваться на человека в погонах.

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Видео: president.gov.ua

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