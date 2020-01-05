У Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО: Климкин назвал причины

Если альянс еще заинтересован в своем расширении, но с Евросоюзом ситуация сложнее

Павел Климкин / Фото: AFP

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Вступление Украины в НАТО и Европейский Союз в нынешнем ее состоянии не возможно из-за внутренних проблем, а также войны с Россией. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я считаю, что нет. Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины. Я всем напоминаю известные слова Шептицкого: "Если мы не можем изменить реальность вокруг себя, давайте изменим нас". Давайте изменим Украину. Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая", – сказал он.

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Есть также риск, что НАТО и ЕС сами закроются для новых членов. Но все же экс-министр считает, что альянс заинтересован в своем расширении, но с Евросоюзом ситуация сложнее.

"Такие дискуссии ведутся. Однако, думаю, НАТО никогда не закроется, поскольку для Альянса, я считаю, наиболее эффективного безопасностного сообщества на сегодня, очень важно расширить свое влияние на все страны, которые разделяют их ценности. Думаю, для мировой безопасности на будущее – это главный вызов. С ЕС вопрос сложнее. Сейчас он должен переварить Brexit, внутренние реформы. Мы же должны сказать, что круче, делаем больше, чем вы там нам прописали в своих длинных списках. Мы более динамичны. Шанс на это у нас есть. Но времени не так много. Украинцев все хотят, украинцы – это везде очень положительно, это наш большой плюс. А страна у нас "беднее" и сложнее, чем украинцы. Украинцев все любят, но о стране говорят, что она коррумпированная, олигархическая, сложная, неэффективная", – подчеркнул дипломат.

Климкин добавил, что если Украина прекратит развиваться, то Путин дальше продолжит попытки со своей "Малороссией" и разделением страны.

"И они абсолютно серьезно это будут делать. Поскольку для них – это решение всех проблем. Некуда будет возвращать Крым, это контроль над Черным морем, сухопутные коридоры, вода – все решается", – подытожил он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Павлом Климкиным: "Путин будет и дальше нас долбить для разделения на "Малороссию" и Западную Украину".

Напомним, после встречи 31 октября с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня. Также глава государства анонсировал усиление сотрудничества Киева с альянсом и новые совместные проекты.

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