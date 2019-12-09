Пристайко озвучил основные требования Зеленского к Путину

Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал основные требования президента Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину на встрече 9 декабря в Париже.

Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра", – написал Пристайко.

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При этом он подчеркнул, что не имеет значения, каким образом удастся этого достичь – за общим столом переговоров или тет-а-тет.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

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Недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал президента Владимира Зеленского перед его поездкой в Париж на переговоры в "нормандском формате".

Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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