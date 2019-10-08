Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

Пристайко: Путин тратит на Донбасс пару миллиардов и его это устраивает

8 октября, 11:09

Министр объяснил интересы России, Франции и Германии на встрече «нормандской четверки»

/ Фото: AFP

На встрече "нормандской четверки" Украина попытается вернуть мир на Донбасс, а вот президент России Владимир Путин, скорее, заинтересован продолжать его удерживать. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, на будущих переговорах в "нормандском формате", если они таки состоятся, Украина рассчитывает там услышать, что война закончилась, что Россия готова забрать войска и освободить территорию от наемников и что Украина может проводить выборы и возобновлять суверенитет и территориальную целостность.

В то же время он предположил, какие интересы у России и Франции с Германией (остальные участники переговоров – ред.)

Реклама

"Что хочет услышать Путин, я не знаю, но могут представить, что он хочет продолжения ситуации (на Донбассе), потому что она его устраивает. Те полтора, может, два, миллиарда, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, – это его, мне кажется, устраивает. Что устраивает наших немецких и французских друзей? К сожалению, они обеспокоены тем, чтобы поскорее (это) закончить и восстановить бизнес (с Россией), как они говорят, business as usual. Если мы найдем точку, где все наши интересы пересекутся, – это будет лучшее, что мы сможем "вытащить" от встречи четырех людей, которые возглавляют четыре страны", – заявил Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины уже заявлял, что Россия хочет отменить встречу "нормандской четверки". По его словам, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу. Киев выполнил два условия Москвы, так теперь появилось еще одно.

В тренде
Скандал с Трампом: кризис в США может продолжиться после выборов президента
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Отметим, что на сегодняшний день все еще нет даты встречи "нормандской четверки". Отмечалось, что стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

Кроме того, у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Путин Донбасс Нормандская четверка нормандский формат Пристайко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на МайданеПолитика
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)Другие новости
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе ДонбассаДонбасс
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дня
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дняЭкономика
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражуПолитика
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информатор
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информаторПолитика

Новости партнеров

Loading...