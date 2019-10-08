Пристайко: Путин тратит на Донбасс пару миллиардов и его это устраивает

/ Фото: AFP

На встрече "нормандской четверки" Украина попытается вернуть мир на Донбасс, а вот президент России Владимир Путин, скорее, заинтересован продолжать его удерживать. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, на будущих переговорах в "нормандском формате", если они таки состоятся, Украина рассчитывает там услышать, что война закончилась, что Россия готова забрать войска и освободить территорию от наемников и что Украина может проводить выборы и возобновлять суверенитет и территориальную целостность.

В то же время он предположил, какие интересы у России и Франции с Германией (остальные участники переговоров – ред.)

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"Что хочет услышать Путин, я не знаю, но могут представить, что он хочет продолжения ситуации (на Донбассе), потому что она его устраивает. Те полтора, может, два, миллиарда, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, – это его, мне кажется, устраивает. Что устраивает наших немецких и французских друзей? К сожалению, они обеспокоены тем, чтобы поскорее (это) закончить и восстановить бизнес (с Россией), как они говорят, business as usual. Если мы найдем точку, где все наши интересы пересекутся, – это будет лучшее, что мы сможем "вытащить" от встречи четырех людей, которые возглавляют четыре страны", – заявил Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины уже заявлял, что Россия хочет отменить встречу "нормандской четверки". По его словам, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу. Киев выполнил два условия Москвы, так теперь появилось еще одно.

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Отметим, что на сегодняшний день все еще нет даты встречи "нормандской четверки". Отмечалось, что стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

Кроме того, у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

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