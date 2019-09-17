Пристайко рассказал, как появились требования о "формуле Штайнмайера"

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников лидеров Украины, Франции, Германии и РФ обсуждались два условия для саммита "нормандской четверки", а третье – о "формуле Штайнмайера" – появилось позже.

Об этом он сказал во время эфира на одном из украинских телеканалов, – пишет Укринформ.

"Вы слышали, как российская сторона объявила, что существуют три предпосылки для встречи. Я был 2 сентября и договаривался с четырьмя советниками, у нас было только два требования, то есть одно "наросло" по дороге", – сказал Пристайко.

Также он отметил, что любые переговоры – это "живой процесс".

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"В принципе представляется логичным, что, когда лидеры соберутся, они должны что-то подписать, какой-то документ. Но это возвращает нас в точку А, потому что нам надо теперь садиться и вырабатывать этот документ", – сказал глава МИД.

Он добавил, что проведение встречи министров иностранных дел перед саммитом не планировалось. Но, по словам Пристайко, если лидеры договорятся о необходимости выработать и предварительно согласовать какие-то документы, такая встреча наверняка состоится — на уровне либо советников, либо глав МИД.

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Отметим, что у "формулы Штайнмайера" есть и противники, и те, кто считают ее необходимой. Так, например, экс-глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления. – Ред.), в частности что касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

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