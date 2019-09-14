Путь к капитуляции: Степан Хмара объяснил, почему Украина должна отвергнуть "формулу Штайнмайера"

Степан Хмара

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Т.наз."формула Штайнмайера", которую Москва навязывает Киеву вместо выполнения Россией Минских договоренностей по Донбассу, может быть поддержана западными союзниками Украины, что представляет для нас опасность в сдаче интересов.

Об этом бывший украинский политзаключенный, экс-нардеп Степан Хмара рассказал в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"К сожалению, это большая иллюзия. И это опасно, что в обществе не понимают до конца, что происходит у нас, вокруг нас, в мире. Я хотел бы, чтобы было так, но, к сожалению, не могу разделять такой оптимизм", – посетовал бывший узник совести.

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"Война еще не скоро закончится, если понимать, кто наш враг и чего он хочет. И, к сожалению, в мире ситуация пока что меняется не в нашу пользу, ведь наши т.наз. "западные партнеры" фактически являются партнерами нашего врага. Я имею ввиду, в первую очередь, Францию – не саму Франция, а президента Макрона, и немецкую власть", – говорит Степан Хмара.

Он предположил, что на переговорах в нормандском формате президенту Владимиру Зеленскому будет очень тяжело.

"Если состоится встреча "Нормандской четверки", то возможны два выхода. Или эта встреча закончится ничем (и это лучший вариант), или она может начаться такой медленной сдачей интересов Украины, если будет действительно рассматриваться "план Штайнмайера" – заметил политик.

"Я хотел бы сразу предупредить нашего президента, что это предложение Штайнмайера должно быть отвергнуто Украиной вообще от обсуждения, поскольку это путь к капитуляции", – подытожил Степан Хмара.

Напомним, ранее Климкин объяснил, зачем России "выборы" и особый статус Донбасса.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Климкин объяснил, почему Украине нельзя соглашаться на условия Путина по возвращению Донбасса.

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