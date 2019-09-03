Пристайко рассказал о планах по завершению войны на Донбассе

Зеленский поставил задачу как можно быстрее закончить войну, и Украина попытается решить вопрос Донбасса до конца года

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

2 сентября прошла встреча в "нормандском формате" в Берлине, в которой представлял Украину глава МИД Вадим Пристайко. Он заверил, что Киев не пойдет ни на какие неприемлемые компромиссы для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал после почти 8-часовых "нормандских" переговоров, передает "Укринформ".

"Никаких болезненных компромиссов, о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы – это решения, начиная с 2014 года", – сказал он.

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Министр напомнил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну как можно быстрее. Однако глава МИД отметил, что Украина как государство ответственное, все еще выполняет решения, которые были достигнуть лидерами "нормандского формата" в 2014 году.

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"Мы собираемся сделать это точно до конца года … Мы хотим завершить эту войну и президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще пять лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас – экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат. Война продолжает серьезно сдерживать нас. Она убивает наших людей, 14 тыс. человек погибло и миллионы находятся за пределами своих домов, у нас украдено как минимум 20% нашего потенциала, 7% территории. Мы должны решать этот вопрос. Это не означает, что мы решим это завтра. Президент Зеленский дал время, для того, чтобы принять окончательные решения. Примерно мы говорим о конце 2019 года", – сказал дипломат.

Пристайко добавил, что, если Украине не поможет "нормандский формат", она будет искать другие возможности.

Как сообщали новости "Сегодня", Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам встречи в "нормандском формате удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали по договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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