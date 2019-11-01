Пристайко рассказал, от кого зависит встреча "Нормандской четверки"

/ Фото: president.gov.ua

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что встреча в "нормандском формате" может состояться в ближайшее время и все теперь зависит от Москвы. Об это он сказал на брифинге.

Он напомнил, что условиями для встречи в "нормандском формате" были согласование Киевом "формулы Штайнмайера" и разведение сил в Золотом и Петровском. Министр подчеркнул, что украинская сторона выполняет договоренности и ждет шага Москвы.

"Мы создаем все необходимые предпосылки. Разведем в Петровском… К сожалению, обстрелы свидетельствуют, что одна из сторон не хочет этого прогресса, потому что это последний шаг перед встречей … Мы, французы и немцы готовы встретиться в ближайшее время, и это зависит от российской стороны. На сегодняшний момент, вы видите по их риторике, идет к тому, что все-таки мы в ближайшее время встретимся", – сказал Пристайко.

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что встреча в "нормандском формате" может состояться уже 15 ноября. В частности, якобы на данный момент обсуждается именно эта дата. Также сообщалось, что саммит может пройти сначала с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, после чего Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся с глазу на глаз. В Кремле прокомментировали ситуацию с датой встречи "Нормандской четверки".

Если же говорить о выполнении последнего условия для разблокирования "нормандской" встречи – отвода сил в Петровском, то процесс может затянуться. На днях президент Владимир Зеленский отмечал, что отвод войск должен начаться примерно 4 ноября. Однако сегодня министр обороны Андрей Загорднюк говорил, что разведение войск в Петровском срывается и будет пересмотрена его дата.

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