Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в Европу

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В интервью сайту "Сегодня" Вадим Пристайко рассказал, что нет никакой речи о каких-либо запретах на выезд, более того, чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

Однако, по его словам, важно понять разницу между заробитчанами, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.

"Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно – это области вдоль границы. Поэтому одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3-6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год. В отношении таких сотрудников мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу", – заявил он.

Реклама

Вице-премьер отметил, что в Финляндии сезонные рабочие, которые туда приезжают, "проходят обязательную обсервацию, которую оплачивает правительство или компании, которые их нанимают".

Пристайко отметил, что на встрече премьер-министра эта тема обсуждалась с послами ЕС и США, поскольку в публичном пространстве ведется дискуссия о якобы запрете на выезд граждан Украины для работы за границей.

"Сегодня премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей. Этих людей ценят за границей, своим семьям в Украине они приносят доход", – заявил чиновник.

По словам Пристайко, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и внесли "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".

"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", – резюмировал вице-премьер.

Видео: Сегодня

Напомним, что на этой неделе в правительстве Финляндии заявили, что могут отказаться от украинских сезонных рабочих после неоднозначных заявлений Киева о том, что Украина стремится сохранить заробитчан дома.

Реклама

К сезонным работам Финляндия планировала привлечь около 14 тысяч украинцев. Первый чартер, оплаченный Хельсинки, привез 200 украинцев. Однако, по словам посла Эстонии в Украине, после этого Кабмин приостановил организацию таких чартеров.

Полную версию интервью с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадимом Пристайко для сайта "Сегодня" о помощи ЕС в борьбе с коронавирусом, о наших отношениях с ЕС и НАТО, а также о России читайте в пятницу, 1 мая.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама