Шмыгаль: Мы готовы к переговорам с Европой об украинских заробитчанах

Украинское правительство готово к переговорам с европейскими странами относительно трудоустройства сезонных рабочих, которые решат официально пригласить заробитчан.
Об этом шла речь на переговорах премьер-министра Дениса Шмыгаля с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, говорится в сообщении на Telegram-канале главы Кабмина.
"Важным условием является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с выполнением всех социальных гарантий и надлежащими условиями труда украинцев. Координацией работы будет заниматься правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.
Отдельно премьер подчеркнул, что на данный момент Кабмин не получал официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что страны ЕС просят вернуть украинских заробитчан, однако заявил, что в нынешних условиях пандемии было бы нелогично организовывать рейсы для украинцев в Европу.
Как сообщали новости "Сегодня", украинские заробитчане, вопреки карантину, летают в Европу. В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказали, что в ближайшее время из аэропорта "Борисполь" будет выполнено несколько рейсов в Финляндию.
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