Шмыгаль: Мы готовы к переговорам с Европой об украинских заробитчанах

Украинское правительство готово к переговорам с европейскими странами относительно трудоустройства сезонных рабочих, которые решат официально пригласить заробитчан.

Об этом шла речь на переговорах премьер-министра Дениса Шмыгаля с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, говорится в сообщении на Telegram-канале главы Кабмина.

"Важным условием является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с выполнением всех социальных гарантий и надлежащими условиями труда украинцев. Координацией работы будет заниматься правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.

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Отдельно премьер подчеркнул, что на данный момент Кабмин не получал официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что страны ЕС просят вернуть украинских заробитчан, однако заявил, что в нынешних условиях пандемии было бы нелогично организовывать рейсы для украинцев в Европу.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские заробитчане, вопреки карантину, летают в Европу. В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказали, что в ближайшее время из аэропорта "Борисполь" будет выполнено несколько рейсов в Финляндию.

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