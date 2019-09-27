Пристайко с генсеком Совета Европы обсудили возвращения России в ПАСЕ

Российская делегация в июне вернулась в ПАСЕ, а на осеннюю сессию Украина ехать отказалась

Пристайко и Пейчинович-Бурич / Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с новым Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Они обсудили ситуацию с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), что произошло в июне, а также обменялись мнениями относительно путей преодоления кризиса доверия в организации.

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Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Совете Европы в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно, что украинская делегация не едет в ПАСЕ из-за возвращения туда России. Украина решила не участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

Напомним, во время июньской сессии Россию вернули в ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила поправку в резолюции о восстановлении полномочий российской делегации. Суть поправки заключалась в том, чтобы добавить частицу "не" в ключевое предложение документа о возвращении РФ в ПАСЕ, где говорится, что "ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации".

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