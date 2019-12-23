Пристайко сравнил "нормандские переговоры" в Париже с Минском в 2015 году

В Париже переговоры длились семь часов, в Минске более чем в два раза дольше

/ Фото: president.gov.ua

Встреча "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже проходило по такому же принципу, как и в феврале 2015-го в Минске. Однако спустя почти четыре года Москва не ожидала столкнуться с такой жесткой позицией Киева и ее ожидания на крайних переговорах не оправдались.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он напомнил, что перед "нормандской встречей" в Париже советники в общих чертах проработали документ и передали его лидерам стран, чтобы они потом его могли дополнить своими решениями. Так было и в феврале 2015 года в Минске.

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"Иногда встречи заканчиваются очень просто: приехали, пожали руку, сказали, что все, в принципе, нормально. Иногда, как в этот раз, состоялась 7-часовая беседа, в которой кто-то хотел оставить так, как есть, кто-то, как наш лидер, хотел расширить рамки договоренностей. Но, очевидно, российская сторона не была совершенно счастлива от той работы, которую предложил Зеленский. То, что мы обсуждали 16 часов в Минске в 2015 году – это был такой же процесс: за 4 дня до саммита сначала в Германии, а затем в Минске мы работали, фактически, та же переговорная группа, я был с коллегами. Но потом 16 часов улучшали и усиливали тот документ, о котором удалось договориться нам. То, что сейчас (в Париже) вдвое меньше ушло времени, это уже действительно большой прогресс", – сказал Пристайко.

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По его словам, ожидания россиян относительно последних "нормандских переговоров" не оправдалось – они столкнулись с жесткой позицией Киева и не добились никаких уступок.

"Они столкнулись со зрелой, твердой позицией, что и привело к необходимости многих часов переговоров, сложного обсуждения по пунктам всех вопросов. Думаю, у них было ожидание, что будет гораздо проще. И оно не оправдалось, так как позиция была достаточно четкая, довольно твердая и требовательная", – подчеркнул министр.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней об итогах встречи Зеленского и Путина и главных результатах "нормандского саммита".

Также предлагаем вспомнить главные итоги встречи в Минске в 2015 году, когда лидеры стран вели 16-часовые переговоры на фоне ожесточенных боев на дебальцевском плацдарме.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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