Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Пристайко впервые пообщался с Помпео: появились подробности

18 сентября, 04:10

Госдеп выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины

/ Фото: AFP

Государственный секретарь США Майк Помпео во время первого телефонного разговора с главой украинского Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил неизменность позиции Вашингтона в вопросах поддержки Украины.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку США Украине, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям. Секретарь выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении пресс-служба Госдепа.

Также Глава МИД Украины сообщил подробности о состоявшемся с госсекретарем США телефонном разговоре.

Реклама

В тренде
Конституционный суд избрал нового председателя
Фото: ccu.gov.ua

"Говорил сегодня с госсекретарем США Помпео, благодарны за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, а также за наши важные реформы. С нетерпением жду нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", – написал Пристайко в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, что в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН.

Добавим, что ранее именно детали плана президента об урегулировании ситуации на Донбассе обнародовал министр иностранных дел Вадим Пристайко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США поддержка разговор Пристайко Госдеп США Помпео

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по
Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по "формуле Штайнмайера"Политика
В Нацбанке назвали главную цель атак на Гонтареву
В Нацбанке назвали главную цель атак на ГонтаревуПолитика
Богдан допускает, что может занять место Кличко
Богдан допускает, что может занять место КличкоУкраина
Зеленский назвал три главные темы встречи
Зеленский назвал три главные темы встречи "Нормандской четверки"Политика
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на ДонбассеПолитика
Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на Донбассе
Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Loading...