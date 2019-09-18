Пристайко впервые пообщался с Помпео: появились подробности

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Государственный секретарь США Майк Помпео во время первого телефонного разговора с главой украинского Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил неизменность позиции Вашингтона в вопросах поддержки Украины.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку США Украине, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям. Секретарь выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении пресс-служба Госдепа.

Также Глава МИД Украины сообщил подробности о состоявшемся с госсекретарем США телефонном разговоре.

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"Говорил сегодня с госсекретарем США Помпео, благодарны за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, а также за наши важные реформы. С нетерпением жду нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", – написал Пристайко в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, что в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН.

Добавим, что ранее именно детали плана президента об урегулировании ситуации на Донбассе обнародовал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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