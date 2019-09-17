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В Нью-Йорке Зеленский примет участие в Генассамблее ООН

17 сентября, 19:46

Стало известно, какие встречи запланированы у украинского президента

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В Нью-Йорке стартует самая масштабная международная встреча – 74-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации объединенных Наций.

Посетит ее и президент Украины Владимир Зеленский. Стало известно, на какие даты запланирован визит и с кем встретится глава государства.

Сессия ежегодной Генассамблеи начнется 17 сентября, в три часа дня по местному времени, или в десять часов вечера по Киеву. На церемонии открытия одну минуту выделят на молитву или раздумья: считается, что участникам есть, о чем подумать, прежде чем браться за вопросы мирового масштаба.

Таких вопросов, как обычно – много. Будут говорить и о нашей стране. Накануне Генассамблея ООН внесла в повестку дня пункт "О ситуации на временно оккупированных территориях Украины". За проголосовали 65 стран, против – 17, в том числе Россия.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", – заявил Олег Николенко, пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН.

Тем временем, украинская делегация готовится к неделе высокого уровня: с 23 по 27 сентября запланированы выступления лидеров стран. Участие в сессии примет и президент Украины Владимир Зеленский. О чем стоит вспомнить в речи – советует эксперт Атлантического совета.

"Ему стоит создать убедительное впечатление, что он продолжить проводить реформы в Украине. А также, что он заботится о вопросах, которые касаются России", – подчеркнул Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета.

Во время Генассамблеи Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Украинская и американская стороны также обсуждали возможность полноценных переговоров в Белом доме. Впрочем, окончательной Даты пока что не согласовали.

Ранее мы сообщали, что в ООН призвали власти Украины принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму.

Кроме того, в ООН назвали колоссальной работу Фонда Рината Ахметова на Донбассе.

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ООН Зеленский генассамблея

Источник: Сегодня

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