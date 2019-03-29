Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости политики

Признает ли Россия выборы в Украине: у Путина дали ответ

Сегодня, 11:51

Пока Госдума готовит однозначное заявление по выборам, в Кремле более осторожно относятся к этому вопросу

Фото: сайт Кремля
Признает ли Россия выборы в Украине: у Путина дали ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7c/ddb/5c8f7cddbf4b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7c/ddb/5c8f7cddbf4b9.jpg Политика Пока Госдума готовит однозначное заявление по выборам, в Кремле более осторожно относятся к этому вопросу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Кремль не рассматривает вопрос о признании или непризнании выборов президента Украины, так как сначала должно состояться голосование. Об этом он сказал журналистам.

Про его словам, позиция Москвы зависит от того, как пройдут выборы в Украине.

"Не наше дело – оценивать предвыборную кампанию (в Украине – Ред.). Мы все стали свидетелем и продолжаем оставаться свидетелем той кампании, которая происходит в Украине. Это дело украинцев. Безусловно, я оставил бы без комментариев ваш вопрос: возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Я на этот вопрос отвечать не буду. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись. Это внутреннее дело украинцев. Что-то можно будет говорить только после того, как они состоятся", – сказал Песков.

Как мы сообщали на днях, Госдума РФ готовит заявление о непризнании выборов в Украине. В российский парламент партией Жириновского был внесен проект заявления, который планируется вынести на голосование 2 апреля. В нем еще до начала голосования российские депутаты обвиняют Киев в массовых нарушениях.

В свою очередь президент Петр Порошенко "потроллил" Госдуму. Он сказал, что выборы будут определять украинский народ, а не Государственная Дума России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, выборы, кремль, Песков

Вы сейчас просматриваете новость " Признает ли Россия выборы в Украине: у Путина дали ответ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вмешательство будет тотальным: что готовит Кремль на выборах в Украине

Сегодня, 11:27

Москва начнет с президентских выборов, а закончит парламентскими – в планах провокации, теракты и кибератаки

Сценарий Москвы рушится, поэтому они так визжат – Порошенко

Вчера, 19:56

Президент прокомментировал "непризнание" Россией выборов в Украине

Выборы президента: где голосовать украинцам, живущим в России

Вчера, 12:59

Ранее Киев ликвидировал избирательные участки в РФ, так как свободное проведение голосования там невозможно

СБУ разоблачила в Украине мощную агентурную сеть спецслужб России

27 марта, 15:41

Москва серьезно активизировалась в информпространстве накануне выборов президента Украины

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Мария Порошина обручилась со своим избранником

Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Первый супруг Юлии Началовой прокомментировал ее смерть

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Зеленский показал своих людей

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Идеальный вес женщины (таблица)
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Катя Кищук показала голую грудь

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани