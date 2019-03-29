Признает ли Россия выборы в Украине: у Путина дали ответ

Пока Госдума готовит однозначное заявление по выборам, в Кремле более осторожно относятся к этому вопросу

Фото: сайт Кремля

Признает ли Россия выборы в Украине: у Путина дали ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7c/ddb/5c8f7cddbf4b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7c/ddb/5c8f7cddbf4b9.jpg 2019-03-29T11:51:00+02:00 Политика Пока Госдума готовит однозначное заявление по выборам, в Кремле более осторожно относятся к этому вопросу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Кремль не рассматривает вопрос о признании или непризнании выборов президента Украины, так как сначала должно состояться голосование. Об этом он сказал журналистам.

Про его словам, позиция Москвы зависит от того, как пройдут выборы в Украине.

"Не наше дело – оценивать предвыборную кампанию (в Украине – Ред.). Мы все стали свидетелем и продолжаем оставаться свидетелем той кампании, которая происходит в Украине. Это дело украинцев. Безусловно, я оставил бы без комментариев ваш вопрос: возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Я на этот вопрос отвечать не буду. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись. Это внутреннее дело украинцев. Что-то можно будет говорить только после того, как они состоятся", – сказал Песков.

Как мы сообщали на днях, Госдума РФ готовит заявление о непризнании выборов в Украине. В российский парламент партией Жириновского был внесен проект заявления, который планируется вынести на голосование 2 апреля. В нем еще до начала голосования российские депутаты обвиняют Киев в массовых нарушениях.

В свою очередь президент Петр Порошенко "потроллил" Госдуму. Он сказал, что выборы будут определять украинский народ, а не Государственная Дума России.

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