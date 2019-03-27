Россия готовит заявление о непризнании выборов в Украине

День выборов еще не настал, а в Госдуме уже говорят о массовых нарушениях на голосовании

Госдума РФ. Фото: duma.gov.ru.

Россия готовит заявление о непризнании выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b46/d41/5c9b46d413d89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b46/d41/5c9b46d413d89.jpg 2019-03-27T11:49:00+02:00 Политика День выборов еще не настал, а в Госдуме уже говорят о массовых нарушениях на голосовании

В Государственную Думу РФ внесен проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины", который внесла фракция Жириновского ЛДПР. Москва пытается поставить под сомнение легитимность выборов в Украине.

Выборы в Украине еще не начались, а в подготовленном заявлении российских депутатов уже указывается "большое количество нарушений" в виде ошибок избирательными комиссиями, что якобы "не обеспечило необходимые условия для равноправного и свободного волеизъявления избирателей".

"Массовая фальсификация итогов выборов призвана обеспечить победу определенного кандидата", – говорится во внесенном в Думу проекте заявления.

Также в своем будущем заявлении Госдума обвиняет Украину в "ложной информации" относительно российского вмешательства в украинские выборы и подыгрывании Кремлем пророссийским кандидатам.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Проект заявления предлагается вынести на пленарное заседание Госдумы 2 апреля.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук раскрыл коварный замысел Кремля в Украине по признанию выборов нелегитимными. По его словам, в Москве пытаются разыграть вариант, который поможет привести пророссийские силы в Украине к победе на парламентских выборах.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью сайту "Сегодня" назвала главные угрозы со стороны России на выборах в Украине. По ее словам, помимо проблем от агрессивного соседа, "воюют" между собой и сами кандидаты в президенты.

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