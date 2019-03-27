Россия готовит заявление о непризнании выборов в Украине
День выборов еще не настал, а в Госдуме уже говорят о массовых нарушениях на голосовании
В Государственную Думу РФ внесен проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины", который внесла фракция Жириновского ЛДПР. Москва пытается поставить под сомнение легитимность выборов в Украине.
Выборы в Украине еще не начались, а в подготовленном заявлении российских депутатов уже указывается "большое количество нарушений" в виде ошибок избирательными комиссиями, что якобы "не обеспечило необходимые условия для равноправного и свободного волеизъявления избирателей".
"Массовая фальсификация итогов выборов призвана обеспечить победу определенного кандидата", – говорится во внесенном в Думу проекте заявления.
Также в своем будущем заявлении Госдума обвиняет Украину в "ложной информации" относительно российского вмешательства в украинские выборы и подыгрывании Кремлем пророссийским кандидатам.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Проект заявления предлагается вынести на пленарное заседание Госдумы 2 апреля.
Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук раскрыл коварный замысел Кремля в Украине по признанию выборов нелегитимными. По его словам, в Москве пытаются разыграть вариант, который поможет привести пророссийские силы в Украине к победе на парламентских выборах.
Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью сайту "Сегодня" назвала главные угрозы со стороны России на выборах в Украине. По ее словам, помимо проблем от агрессивного соседа, "воюют" между собой и сами кандидаты в президенты.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия готовит заявление о непризнании выборов в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Мертвые души": в одну из комнат львовского общежития принесли 25 приглашений на выборы
Комната много лет закрыта
Порошенко: Путин планирует сорвать выборы и устроить хаос
Нацгвардия должна предотвратить любые попытки агрессора по дестабилизации ситуации в Украине