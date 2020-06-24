Признание Болтона: Трамп пытался использовать украинские власти в собственных интересах

Президент США Дональд Трамп использовал свои возможности, чтобы добиться от украинских властей расследования в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена. Об этом заявил экс-помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон Fox News Channelиз-за его мемуаров The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" – Ред.)
"Президент Трамп использовал в Украине властные полномочия, чтобы содействовать своим собственным политическим целям", — сказал он.
"Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергать импичменту, я говорю лишь о том, что были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента. Но демократы, добиваясь импичмента Дональда, взяли на вооружение стратегию, которая явно вела к неудаче, поскольку они преследовали прежде всего свои узкополитические цели", – заметил он.
В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. По мнению демократов, Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года.
Ранее Болтон рассказал, что Трамп требовал компромат на соперников и давил на Украину.
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