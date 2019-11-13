Продажа земли иностранцам: Арахамия пообещал сдать мандат при одном условии

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

После решения Верховной Рады принять закона о рынке земли в первом чтении за основу, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что сдаст депутатский мандат, если в текст документа не будут внесены поправки о референдуме насчет покупки земли иностранцами.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, комментируя информацию о позиции Ирины Верещук, представителя правительства в Раде, которая заявила, что не поддерживает законопроект о рынке земли.

"Она услышала, например, обещание президента о референдуме. Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я кладу мандат на стол. Это мое обещание, если оно не будет соблюдено (требование президента о референдуме по покупке земли иностранцами – Ред.), если этого не произойдет, я уйду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку", – пообещал Арахамия.

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При этом он заверил, что фракция "Слуга народа" не будет применять никаких "репрессий" к депутатам, которые не поддержали соответствующий законопроект.

"А за что (наказывать) бедную Ирину Верещук, которая наш человек, который прекрасно работает, справляется со своими обязанностями ... Пусть она себе будет против, она может и не воздержаться, может она услышит аргументы – наши же люди также выступают. По состоянию на данный момент позиция у нее такая", – пояснил Арахамия.

Напомним, 10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

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