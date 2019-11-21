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Продажа земли иностранцам: в Раде рассказали, когда будет референдум

21 ноября, 15:08

Нардеп назвала два варианта, как может быть решен вопрос продажи земли иностранцам

Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

В принятом Верховной Радой в первом чтении законе о рынке земли будет указано, что референдум о продаже земли иностранцам будет возможен через 2-3 года после начала действия закона. Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Референдум пройдет не между первым и вторым чтением, и даже не сразу после принятия закона – через два-три года. Люди увидят, как это (рынок земли. – Ред.) работает на практике, и смогут сделать вывод, готовы ли они пускать иностранные компании и иностранных граждан", – сказала она.

В то же время Пидласа назвала два варианта, как может быть решен вопрос продажи земли иностранцам.

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"Первый – там остаются все положения про иностранцев, а в заключительных положениях мы пишем, что они вступают в силу после всеукраинского референдума. Второй – они исключаются", – сказала политик.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли и его принятия в первом чтении президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности. Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запланированного на 2020 год запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. А для иностранных покупателей тоже есть условие.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумов отмечал, что максимальный лимит на землю в одни руки, скорее всего, будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением. В свою очередь эксперт Украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, какими могут быть изменения в вопросе лимитов на покупку земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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иностранцы референдум рынок земли Роксолана Пидласа

Источник: УНИАН

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