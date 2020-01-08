"Продолжать реформы нельзя отменить": планы Верховной Рады на 2020 год

Каждая из парламентских политсил имеет свои взгляды на то, что нужно сделать в будущем году и чего нельзя допустить

Фото: М. Маркив

Верховная Рада, избранная на внеочередных выборах в июле 2019 года, продемонстрировала за первые месяцы работы буквально чудеса законотворчества. Наличие в парламенте монокоалиции – то есть коалиции, состоящей из одной партии, – позволяло принимать законы без долгих дискуссий и сложных внутрипарламентских "договорняков".

"Проколы", конечно, случались: за четыре месяцы работы по тем или иным причинам законопроекты, вынесенные в зал, не получили необходимое количество голосов. Так, например, случилось с проектом, регулирующим сферу азартных игр, проектом, отменяющим "поправки Лозового", и т.д. Но в общей статистике успешных голосований эта "ложка дегтя" была практически незаметна.

Однако в 2020 году парламент ждут более серьезные испытания. Утверждение изменений в Конституцию, коих новая власть генерировала достаточно много, потребует уже 300 голосов. И без помощи других фракций монокоалиции не обойтись. Кроме того, в новом году Верховная Рада столкнется с необходимостью принятия решений по весьма сложным и дискуссионным вопросам. Как, например, по вопросу продажи земли. Возможно, будут разработаны и вынесены на обсуждение новый закон об особом статусе Донбасса, об амнистии сепаратистов и так далее. Очевидно, что их утверждение будет большим вызовом для парламента. Все это, вкупе со стремлением оппозиционных фракций "показать зубы" большинству и попытаться хоть как-то реализовать свои предвыборные программные обещания, обещает сделать будущий парламентский год весьма непростым.

Сайт "Сегодня" расспросил представителей парламентских фракций о планах на будущий год, первоочередных целях и принципиальных задачах.

Александр Корниенко, фракция "Слуга народа":

- В 2020-м продолжим реформы, начатые в 2019-м. У нас есть три важных блока, по которым намерены работать. Это мир и усиление обороноспособности, утверждение законов, которые помогут нашей армии быть более эффективной и которые усилят ее.

Далее – экономический блок: экономические реформы, открытие рынков, предоставление большего доступа на рынки. Будем решать эти задачи, одновременно помня о нуждах наиболее незащищенных слоев населения.

Третий блок – антикоррупция, установление справедливости – то есть, в том числе, работа над реформированием судебных органов, продолжение процессов по перезапуску антикоррупционных органов. Мы уже работаем над этим и в будущем году намерены продолжить эту работу.

Наконец, в следующем году мы завершим реализацию тех конституционных инициатив, которые были начаты осенью нынешнего года. Как вы знаете, много проектов по изменению в Конституцию были приняты в первом чтении и отправлены в Конституционный суд. В будущем году нас ожидает голосование по этим проектам. Уверен, что по принципиальным и важным изменениям мы наберем необходимые 300 голосов.

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Юрий Павленко, фракция "Оппоплатформа – За жизнь":

- Для нас ключевая позиция – законопроекты, касающиеся реализации Минских договоренностей, которые будут способствовать достижению мира на Донбассе. Мы эти законопроекты подготовили и готовы к дискуссии со всеми фракциями с тем, чтобы эти проекты стали законами.

Второй момент – отмена или пересмотр всех так называемых "реформ", которые утверждала предыдущая власть. Это и медицинская реформа, и пенсионная, и реформа в сфере образования. Также мы будем настаивать на отмене языкового закона. В частности, на том, чтобы в полной мере были учтены рекомендации Венецианской комиссии. Будем настаивать на восстановлении социальной справедливости в отношении чернобыльцев, многодетных семей, ветеранов войны, пенсионеров-военнослужащих и так далее с учетом решений Конституционного суда по этим вопросам.

Третье – мы наработали комплекс законопроектов, касающихся защиты прав детей, начиная от детей сирот и заканчивая защитой детей, пострадавших от войны.

Четвертое, есть наработанный пакет законопроектов, способных обеспечить экономический рост, защитить национального производителя. Часть из них уже зарегистрирована, над частью еще работаем и вскоре представим в парламент.

Наконец, мы намерены жестко отстаивать интересы селян. Наша задача – не допустить антиукраинского открытия рынка земли. Мы внесли больше всех – около 3,5 тысяч правок в проект закона о рынке земли. И будем активно противостоять попыткам новой власти продать за бесценок землю иностранцам.

Сергей Тарута, фракция "Батькивщина":

- У фракции есть программа – это "Новый курс", с которым партия "Батькивщина" шла на выборы. К сожалению, партия не получила большинства голосов, мы пребываем в оппозиции и потому не можем в полном объеме реализовать эту программу.

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Мы работаем над законодательством, предлагаем свои проекты. Но если проанализировать четыре месяца работы нового парламента в 2019 году, то можно увидеть, что проекты, подготовленные оппозицией, практически не попадают в повестку дня. Принципиальные правки к проектам преимущественно игнорируются.

Конечно, мы отстаивали свою позицию, которую поддержали граждане Украины, отдав голос за "Батькивщину" и депутатов-мажоритарщиков из фракции. И будем это делать всеми доступными парламентскими методами в будущем году. А как иначе?

Мы продолжим отстаивать интересы аграриев, жителей села. Потому что инициированные властью изменения относительно рынка земли – большое преступление.

Ирина Геращенко, фракция "Европейская солидарность":

- Наша фракция будет очень жестко стоять на страже территориальной целостности и суверенитета Украины – как парламентская стража. В этом мы видим свою главную миссию в нынешнем парламенте.

Мы зарегистрировали много проектов законов, которые касаются усиления обороноспособности украинской армии, проектов в сфере безопасности, поддержки ветеранов и так далее. Также множество проектов касается либерализации экономики. Будем работать над тем, чтобы наши наработки были рассмотрены и утверждены.

Роман Лозинский, фракция "Голос":

- Сейчас в первую очередь мы должны укреплять институции. Поэтому все проекты и инициативы, которые будут касаться государственной службы, органов государственной власти должны утверждаться не в контексте политической целесообразности или текущих интересов той или иной политсилы. Эти изменения должны усиливать государство. Мы должны достичь того, чтобы при изменении фамилий или персоналий эффективность и суть работы антикоррупционных органов и других государственных институций не менялась. Чтобы государственные служащие работали исключительно на государство Украина и в интересах государства Украина, а не на каких-то отдельных людей или отдельные политические силы. И в будущем году мы намерены настаивать именно на таком подходе.

Второй важный блок касается вопросов безопасности. Мы будем настаивать, чтобы этот вопрос был детально проработан, необходимые проекты – утверждены. Мы имеем платформу – Временную специальную комиссию по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. В рамках этой комиссии и будем нарабатывать план Украины по реинтеграции территорий Донбасса и Крыма и возвращению на эти украинские территории мира.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как прошел последний пленарный день в Раде в 2019 году.

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