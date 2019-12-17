Рынок земли: назван вопрос, который держит на контроле президент Зеленский

/ Фото: president.gov.ua

Вопрос концентрации земли будет пересмотрен исходя из реалий украинской экономики, с учетом и того, кто формирует аграрный ВВП страны. Такое заявление сделал уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко во время пресс-марафона по земельной реформе.

"Вопрос концентрации земли находится на контроле у президента Украины и он сейчас внимательно следит за Верховной Радой в части обсуждения наиболее важных моментов земельной реформы. Так сложились сегодня обстоятельства, что вопрос концентрации больше всего волнует общество", – сказал Лещенко.

Он отметил, что концентрация будет пересмотрена в разы исходя из реалий украинской экономики и того, кто формирует аграрный ВВП страны.

"Мы будем принимать соответствующее решение по концентрации, исходя из макроэкономических показателей. Когда компромисс будет найден, то он будет экономически обоснован", – сказал он.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет найден компромисс по этому вопросу.

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"У нас в Украине за 28 лет независимости был сформирован аграрный рынок, на котором есть место всем – и малым, и средним и большим. В данном вопросе мы должны искать компромисс, и я думаю, что в ближайшее время этот компромисс будет найден, но исходя из того, как будет проходить рассмотрение в Верховной Раде. И я хочу успокоить общество в части рассмотрения, и если будут какие-то нарушения, то на них также президент будет реагировать. Этот диалог будет развиваться в рамках законодательного поля", – отметил Лещенко.

Во фракции "Слуга народа" планируют ограничить максимальную концентрацию земель сельскохозяйственного назначения после открытия рынка от 5 до 20 000 га в одни руки.

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Народные депутаты 12 ноября в первом чтении поддержали законопроект № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену моратория на продажу земли с 1 октября 2020 года.

Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает максимальную концентрацию земель в одних руках – до 200 тыс. га.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что после земельной реформы земли вырастут в цене, однако наибольшего их подорожания ожидают в трех областях.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал главную цель земельной реформы. При этом министр не считает большой проблемой доступ иностранцев к украинскому рынку земли. Он также сообщил, что правительство предложит украинским фермерам воспользоваться двумя видами финансовых инструментов для покупки земли – страхованием кредитов, выданных на землю, или компенсацией процентной ставки.

Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения во владении землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

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