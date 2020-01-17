Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Проект стратегии нацбезопасности Украины предполагает уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией

17 января, 22:21

В основу деятельности предлагаются положить три основных принципа

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Проект Стратегии национальной безопасности Украины"Безопасность человека – безопасность страны", который рассмотрели на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского, предусматривает меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с России и напряжения в двусторонних отношениях.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", – говорится в сообщении.

Реклама

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

В тренде
Зеленский потребовал от Гончарука вовремя передавать в Раду наработки Кабмина

"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым – это Украина", – отмечается в сообщении.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины невозможной путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами-членами ЕС и НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Напомним, что ранее сообщалось, что США могут выделить миллиард долларов на энергетическую безопасность, в том числе в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия безопасность Крым СНБО проект Украина безопасность Украины эскалация конфликта

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертовПолитика
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник Джулиани
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник ДжулианиПолитика
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в Европе
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в ЕвропеЕвросоюз
Зеленский встретился с ведущими
Зеленский встретился с ведущими "слугами народа" и решил отозвать законопроект о децентрализацииПолитика
Гончарук отреагировал на скандальную запись
Гончарук отреагировал на скандальную запись "разговора премьера с министрами": видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...