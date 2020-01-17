Проект стратегии нацбезопасности Украины предполагает уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Проект Стратегии национальной безопасности Украины"Безопасность человека – безопасность страны", который рассмотрели на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского, предусматривает меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с России и напряжения в двусторонних отношениях.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", – говорится в сообщении.

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Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

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"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым – это Украина", – отмечается в сообщении.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины невозможной путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами-членами ЕС и НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Напомним, что ранее сообщалось, что США могут выделить миллиард долларов на энергетическую безопасность, в том числе в Украине.

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